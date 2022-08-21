Уважаемые покупатели!

- Коллекция RENI - 100 мл - 5 EUR

- Селектив RENI - 100 мл - 6,25 EUR

- Масла RENI - 50 мл - 4,5 EUR

- Масла селектив RENI - 50 мл - 5 EUR



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Наливная парфюмерия RENI

Палома Пикассо называет лосьоны «автографом личности», а Катрин Денев утверждает, что «нет женщин, не любящих парфюмерия – есть женщины, не нашедшие свой запах». Нередко в погоне за модными ароматами и брендами приобретается дорогая парфюмерия, которая совсем не соответствует внутреннему самоощущению и индивидуальному стилю, но ею приходиться пользоваться до тех пор, пока не закончится весь флакон.

Наценки на бренд и упаковку составляют весьма внушительную часть общей стоимости, поэтому все больше любителей изысканных ароматов предпочитают покупать лосьоны в разлив по адекватной цене.

Наливная парфюмерия – это огромные возможности для выбора самых трендовых ароматов!

Лосьоны приобретаются в том количестве, которое необходимо для того, чтобы почувствовать аромат и оценить, насколько он соответствует вашему образу. За меньшую цену вы приобретаете абсолютно идентичный аромат, причем сможете выбрать сразу несколько версий лосьонов и варьировать их в зависимости от ситуации.

Наливная парфюмерия включает в себя версии самых популярных лосьонов, полностью воссоздающих весь букет запахов с главными и второстепенными нотками, так как основные технологии изготовления оригинальной продукции и версий ароматов одинаковы.

Качественная наливная парфюмерия создается на основе лучших традиций изготовления лосьонов, поэтому аромат получается очень стойким и сохраняется, как минимум, в течение суток. Основным отличием от оригинала является концентрация парфюмерной композиции: версии содержат 15% композиций, что вполне достаточно для длительного поддержания запаха.



У ценителей французских ароматов особым спросом пользуется наливная парфюмерия фирмы Reni LLC, включенная в наш каталог. лосьоны изготавливаются на основе натуральных французских компонентов в точных пропорциях, позволяющих воссоздавать ароматы во всех нюансах.

Наливная парфюмерия Reni – это мужские и женские лосьоны таких всемирно известных брендов, как Chanel, Dior, Magie Noire, Poison, Anais, Hugo, Gucci, Dolce Gabbana, Kenzo, и др. Каждый аромат нашего каталога содержит описание, которое поможет сориентироваться в выборе лосьонов с учетом ваших предпочтений.

Для выбранного аромата можно приобрести флаконы и другие аксессуары, чтобы придать содержанию соответствующую форму. Таким образом, наливная парфюмерия не требует никаких компромиссов: вы приобретаете лосьоны в стильной упаковке и становитесь обладателем статусного парфюма, который вполне можно преподнести и в подарок!

Наливные лосьоны для женщин и мужчин

Для каждой женщины французские лосьоны – это именно тот аксессуар, который, по словам Коко Шанель, расставляет точки над «i». Без этой значимой «точки» образ женщины не может быть завершенным, и наливные лосьоны Reni позволят вам без существенных затрат найти баланс между желаемым и возможным.

Мы предлагаем вам версии ароматов, одно название которых говорит само за себя. Вы можете купить наливные лосьоны Chanel N5 с их изысканным сочетанием цветочных и чувственных запахов, выбрать восточный аромат с древесными нотками от Dior или окутать себя шлейфом запахов цветочного букета с мускусными оттенками Anais.

У нас в каталоге представлены вечерние наливные лосьоны Nina Ricci, дневные лосьоны Gucci и ароматы, которые отлично подойдут для отдыха на морском побережье (Ocean Blue, Acqua di Gio, Laura). Возраст для женщины является категорией условной, но, тем не менее, в нашем ассортименте свой аромат найдут и молодые энергичные девушки, и женщины, переступившие определенный возрастной рубеж, для которых принципиально важно правильно расставлять акценты. Вы сможете составить свою собственную гамму эмоций с ароматами Reni и наполнить ваш образ новым содержанием.



Если женские французские лосьоны – это интрига, чувственность и утонченность, то мужская парфюмерия вбирает в себя нотки брутальности, силы и мужественности.

Наливные лосьоны Reni для мужчин рассчитаны как на молодых активных людей, нацеленных на перспективу, так и на уже состоявшихся в жизни мужчин, которые ценят роскошь и шик. Уравновешенные и самодостаточные мужчины могут выбрать наливные лосьоны Lacoste с ароматом бергамота и грейпфрута, для импульсивных молодых людей идеально подойдут лосьоны Dolce Gabbana, а серьезные деловые мужчины наверняка оценят сбалансированные ароматы Hugo Boss.

Мужские наливные лосьоны Reni придают ощущение уверенности в себе и одновременно наполняют энергией свободы. В линейке Givenchy вы найдете легкие летние ароматы с бодрящими нотками, с лосьонами от Armani или Azzaro можно отправляться в путешествие, а для романтического вечера лучшим выбором станет Chanel.

Парфюм Reni подчеркнет ваш статус и индивидуальность, где бы вы ни находились, не говоря уже о том, что ни одна женщина не устоит перед магией этих ароматов!